Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Evire Çevire Dövdü

Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Evire Çevire Dövdü

Kilis'te, yaşlı adam tartıştığı oğlunun elinin suratına değmesine sinirlenip, oğlunu evire çevire dövdü.

Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Evire Çevire Dövdü

Kilis'te, yaşlı bir adam tartıştığı oğlunun elinin suratına değmesine sinirlenip, oğlunu evire çevire dövdü.

OĞLUNU EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ

Kilis Hakverdi Mahallesi Ilhamur Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlan arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında gencin elinin babasının suratına gelmesi sonucu yaşlı adamın burnundan kan geldi. Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünün de oğlunu evire çevire dövdü.

MAHALLE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Oğlunun özür dilemesine karşın yaşlı adam sinirlerine hakim olamayarak dövmeye devam etti. Mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.