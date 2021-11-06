Kendisine havlayan köpeğe ateş açıp 3 kadını yaraladığı anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine havlayan köpeğe av tüfeğiyle ateş açıp, 3 kadın ile köpeği yaralayan Mustafa Erkan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine havlayan köpeğe av tüfeğiyle ateş açıp, 3 kadın ile köpeği yaralayan Mustafa Erkan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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