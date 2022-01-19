Kendisine havladı, diye köpeği tüfekle vurdu - Haberler
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Kendisine havladı, diye köpeği tüfekle vurdu

Kendisine havladı, diye köpeği tüfekle vurdu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta avdan dönen İ.G. (40), köydeki Kangal cinsi köpeği, kendisine havladığı gerekçesiyle tüfekle vurdu.

TOKAT'ta avdan dönen İ.G. (40), köydeki Kangal cinsi köpeği, kendisine havladığı gerekçesiyle tüfekle vurdu. Yaralanan hayvan, tedaviye alınırken, jandarma da İ.G. hakkında işlem başlattı.

Çamdere köyünde yaşayan İ.G., avdan dönerken, Ziyattin Al'a ait Kangal cinsi köpeğe, kendisine havladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, köpeğin baş bölgesine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi. Yaralanan köpek, jandarma ekiplerince veteriner kliniğine götürülerek, tedavisi yapıldıktan sonra da Ziyattin Al'a teslim edildi. İ.G. hakkında ise jandarma, adli işlem başlattı. İfadesi alınan İ.G., köpeğin kendisine havlaması üzerine korktuğu için ateş açtığını söyledi.


Kendisine havladı, diye köpeği tüfekle vurdu

Kendisine havladı, diye köpeği tüfekle vurdu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Güncel, Haber

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