Kendisine edebiyatı sevdiren öğretmeniyle arkadaşlarının sürpriziyle buluştu

Düzce Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Şulenur Çalışkan, arkadaşlarının sürprizi sayesinde kendisine edebiyatı sevdiren öğretmeniyle 6 yıl aranın ardından buluşarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personelleri, burada gönüllü olarak görev yapan Çalışkan'ın muhabbet sırasında edebiyatı kendisine sevdiren ve üniversitede bu bölümü okumasını sağlayan Türkçe öğretmenini unutamadığını öğrendi.

Arkadaşlarına 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz hazırlamak isteyen çalışanlar, Nejla Çalışkan öğretmenin görev yaptığı okulu bularak karanfil dağıtma etkinliği düzenledi.

Öğrenim gördüğü Yunus Emre Ortaokulu'nda etkinliğe katılan Şulenur Çalışkan, öğretmenlere karanfil verirken Türkçe öğretmenini karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Büyük mutluluk yaşayan Çalışkan, hocasına sarılarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Edebiyat okuyorsam şu anda öğretmenimin sayesinde"

Üniversite öğrencisi Çalışkan, AA muhabirine, kendisine yapılan sürprizin farkında olmadığını, öğretmeninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Nejla öğretmeni sayesinde kendisini bulduğunu dile getiren Çalışkan, "Hayatımın dönüm noktası oldu. Ona göre kendi yolumu çizdim. Edebiyat okuyorsam şu anda öğretmenimin sayesinde." dedi.

Türkçe öğretmeni Nejla Çalışkan da sürprizden haberinin olmadığını belirterek, "Tarif etmesi zor bir an. Aynı zamanda mutluluk verici. Okulumuzda yeni pano hazırlamıştım. O pano, bir öğretmenin öğrencisinin yüreğine dokunmasını konu alıyordu. Onu ben de başarabildiğim için çok mutluyum. Benim için unutulmaz bir anı oldu." diye konuştu.

Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce ise Öğretmenler Günü'nde bu durumdan haber dar olarak böyle bir sürpriz hazırladıklarını kaydetti.