KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ ARKADAŞINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
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KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ ARKADAŞINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, Adem Karasaç (45), kendisine büyü yaptığını öne sürdüğü Selahattin İskender'i (57) pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

BURSA'da, Adem Karasaç (45), kendisine büyü yaptığını öne sürdüğü Selahattin İskender'i (57) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından vurulan İskender kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis şüpheli Karasaç'ı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Olay, 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Dalyan Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Adem Karasaç, kendisine büyü yaptığını düşündüğü Selahattin İskender'in kapısına dayandı. Burada Selahattin İskender ile tartışan Adem Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle İskender'e ateş açtı. Bacağının farklı yerlerine saçma isabet eden İskender kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Adem Karasaç ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İskender sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'BANA BÜYÜ YAPTIĞI İÇİN VURDUM'

Bu sırada polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düştü. Şüpheli Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, Selahattin'in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdumö dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ ARKADAŞINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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