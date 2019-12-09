Kendisine böbreğini veren oğlu vefat eden baba, yaşamını yitirdi

09.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:04

Zonguldak'ta kendisine böbreğini veren oğlu Tayfun Yıldız'ı 3 ay önce kalp krizi sonucu kaybeden baba Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Cevat Yıldız'ın da vefatı yakınlarını üzüntüye boğdu.

Cevat Yıldız'ın cenazesi yarın Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Cevat Yıldız'a, Ağustos ayında 28 yaşındaki oğlu Tayfun Yıldız'ın böbreği nakledilmişti. Tayfun Yıldız, 18 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Yıldız'ın vefatı dolayısıyla aile büyük üzüntü yaşamış, Cevat Yıldız da cenazeyi evinin balkonundan gözyaşları içinde izlemişti.

Kaynak: AA