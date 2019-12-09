Kendisine böbreğini veren oğlu vefat eden baba, yaşamını yitirdi
Haberler » Güncel » Kendisine böbreğini veren oğlu vefat eden baba, yaşamını yitirdi - Haber

Kendisine böbreğini veren oğlu vefat eden baba, yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta kendisine böbreğini veren oğlu Tayfun Yıldız'ı 3 ay önce kalp krizi sonucu kaybeden baba Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

09.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:04
Kendisine böbreğini veren oğlu vefat eden baba, yaşamını yitirdi

'ta kendisine böbreğini veren oğlu 'ı 3 ay önce sonucu kaybeden baba Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, 'da özel bir hastanede tedavi gören Cevat Yıldız'ın da vefatı yakınlarını üzüntüye boğdu.

Cevat Yıldız'ın cenazesi yarın Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Cevat Yıldız'a, Ağustos ayında 28 yaşındaki oğlu Tayfun Yıldız'ın böbreği nakledilmişti. Tayfun Yıldız, 18 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Yıldız'ın vefatı dolayısıyla aile büyük üzüntü yaşamış, Cevat Yıldız da cenazeyi evinin balkonundan gözyaşları içinde izlemişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler