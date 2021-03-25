Kendisine 5 gündür ulaşılamayan Azeri öğrenci bulundu

Karabük'te kendisine 5 gündür ulaşılamayan Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi, polis ekiplerince bulundu.

Karabük'te kendisine 5 gündür ulaşılamayan Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi, polis ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Z.S, Karabük Üniversitesine kayıt yaptıran kardeşi İ.S'ye uzun süredir ulaşamadığı için Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği'ne başvuru yaptı.

Kardeşinin kentte kaldığı özel yurttan 4-5 gün kadar önce ayrıldığını öğrendiğini, telefon numaralarından kendisine ulaşamadığını, hayatından endişe ettiğini bildiren Z.S'nin müracaatı üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kayıp İ.S, polis ekiplerince geçici olarak kaldığı bir ikamette sağ olarak bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu