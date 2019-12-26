Kendisinden iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor
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Kendisinden iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki boyacı Mehmet Ali Koran'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

26.12.2019 19:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:24
Kendisinden iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor

'nın ilçesinde, kendisinden alınamayan 36 yaşındaki boyacı Mehmet Ali Koran'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

mevkisindeki bir tersanede boyacı olarak çalışan Koran'dan iki gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri de çalışmalara hem karadan hem de drone ile havadan destek veriyor.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, Koran'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kendisinden iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor
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