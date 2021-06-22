Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçiden tabelalı not
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Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçiden tabelalı not

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Güncel

- Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçi bakın ne yaptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine ait 4 dönüm araziye izinsiz ekim yapılan çiftçi mahsulü sökmeye kıyamayınca tarlasına tabela çakıp kaçak ekim yapan kişilere not bıraktı.

- Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçi bakın ne yaptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine ait 4 dönüm araziye izinsiz ekim yapılan çiftçi mahsulü sökmeye kıyamayınca tarlasına tabela çakıp kaçak ekim yapan kişilere not bıraktı. Tarlanın sahibi olduğunu yazıp telefon numarasını bırakan çiftçi kaçak ekim yapan kişilere 'beni arayın yoksa söküm yapacağım' uyarısında bulundu. Yoldan geçenler tarafından fark edilen toprağa çakılı tabeladaki not hem güldürdü hem de düşündürdü.

İnegöl ilçesinde ismini vermek istemeyen bir tarla sahibi, aylar sonra tarlasına gelip, ekim yapacağı sırada tarlada ekili olan ayçekirdeklerini görünce şaşırdı. Tarlasına kendisinden habersiz ekilen ürünleri gören çiftçi, ürünleri sökmeye kıyamayıp uyarı tabelası çaktı. Ürünlerin kime ait olduğunu öğrenmek için tabelaya "Tarla sahibiyim, kim ekti arayın. Yoksa süreceğim" yazarak, ürünlerin sahibinin ulaşması için telefonunu da yazdı. Arazide yürüyüş yapan vatandaşlar, tabeladaki yazıyı görünce şaşırdılar. Tarla sahibi açıklama yapmazken, yoldan gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonrasında gülümsediler.

Yürüyüş yaparken tabeladaki yazıyı gören Murat Derin, "Bu bölgede yürüyüş yapıyordum yürüyüş yaparken bu tabela dikkatimi çekti. Biri vatandaşın yerini izinsiz şekilde ekip, dikmişler. Bu tabelayla da eken kişiye sesleniyor sanırım. Beni bul yoksa tarlayı süreceğim diye. Tabii düşündüğünüzde komik bir durum. Çünkü başka birinin yerini izinsiz şekilde ekmek sadece bizim ülkemizde olur herhalde diye düşünüyorum. Umarım kendi aralarında anlaşırlar. Bu kadar ekilmiş ürün heba olmaz" dedi.

Hasret Soyuşen ise, "Aracımla evden çıktım seyir halindeyken yol kenarında bir tabela dikkatimi çekti. Özellikle o tabela üzerinde yazılan yazılar bana çok komik geldi. İnip bakmak istedim. Sanırım tarla sahibinin haberi olmadan başka biri onun yerine tarlasını ekmiş. Tarla sahibi bu durumdan çok muzdarip çünkü kim olduğunu bilmiyor. O yüzden böyle bir yol denemiş. Umarım denk gelip anlaşabilirler" diye konuştu.

Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçiden tabelalı not
Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçiden tabelalı not
Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçiden tabelalı not
Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçiden tabelalı not

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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