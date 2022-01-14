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Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu

Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler seferber oldu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler seferber oldu. Geniş çaplı arama başlatan ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük'ün Saraylı Mahallesi'nde tek yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler çalışma başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek'in gidebileceği yerler adeta didik didik edildi. 2 günden beri kayıp olan adamı aramak için seferber olan ekipler, henüz bir bulguya rastlayamazken, arama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu

Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu

Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu

Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu

Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu

Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu

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