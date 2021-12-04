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Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının imdadına komşuları yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının imdadına komşuları yetişti İki gün önce düşen ve yerinden kalkamayan yaşlı kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı Manisa'da yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinin içinde yerde yatarken bulundu.

MANİSA (İHA) - Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının imdadına komşuları yetişti

İki gün önce düşen ve yerinden kalkamayan yaşlı kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

MANİSA - Manisa'da yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinin içinde yerde yatarken bulundu. Çocuklarının haber alamaması üzerine devreye giren komşularının durumu polis, itfaiye ve 112 ekiplerine bildirmesi üzerine eve giren ekipler 2 gün önce düşen ve yerinden kalkamayan kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evde tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşularının yardımlarıyla kurtarıldı. Alaşehir'in Yenice Mahallesi Osman Akça Caddesindeki tek katlı müstakil bir evde yalnız başına yaşayan 86 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karabey'den haber alamayan çocukları durumu komşularına bildirdi. Komşu Mustafa Kemal Köksoy defalarca kapıyı ve zili çalmasına rağmen içeriden ses alamayınca durumu polis, itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri geldi. Kapının kırılarak açılmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri yaşlı kadının odanın ortasında yerde yatar vaziyette buldu. Bilinci açık olan yaşlı kadının düştüğü ve düştüğü yerden kalkamadığı öğrenildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı kadının karşı komşusu olan Mustafa Kemal Köksoy, "Komşumuz Emine Karabey, evde tek başına yaşıyor. 3 çocuğu var, ikisi İzmir'de birisi Antalya'da oturuyor. Sabah bizi aradılar, annelerinden haber alamadıklarını söylediler, bizde eve geldik, ses alamayınca, polise haber verdik." dedi.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının imdadına komşuları yetişti

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının imdadına komşuları yetişti

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Son Dakika Haberleri

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