Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın baygın bulundu
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Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın baygın bulundu

08.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:23
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın baygın bulundu

Adıyaman'da, kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi.

Adıyaman'da, kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi. Balkondan evine girilen yaşlı kadın baygın halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 2.katında ikamet eden Z.K., isimli yaşlı kadından bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek eve gitti. Burada kapılara ve telefonlara bakmayan yaşlı kadının hayatından endişe eden yakınları durumu itfaiye ekiplerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile yaşlı kadının balkonundan içeriye girdi. Burada ev içerisinde baygın halde bulunan yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın baygın bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın baygın bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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