Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı
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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı

Bozüyük ilçesinde, kendisinden haber alınamayan yaşlı adama 2 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

14.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:22
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı

ilçesinde, kendisinden alınamayan yaşlı adama 2 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

köyünde yaşayan Cemil Kar'dan (74) haber alamayan yakınları, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Karın etkili olduğu bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açılan köy yolundan geçen ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 kilometrelik bölümdeki yolu da geçti.

Burada ulaştıkları Kar'ın sağlık kontrollerini yapan ekipler, daha sonra yaşlı adamı cep telefonuyla yakınlarıyla görüştürdü.

Cemil Kar da Bozüyük Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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