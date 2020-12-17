Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

17.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:27
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş isimli vatandaştan bir süredir haber alamayan mahalle sakinleri, telaşa kapılarak evine gitti. Kapıyı açıp içeriye giren vatandaşlar, Memiş'in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Memiş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Memiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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