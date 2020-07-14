Kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Fırat Ulaş, evinde ölü bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Fırat Ulaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Tepebaşı Mahallesi 608. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 2. katında oturan Fırat Ulaş isimli şahsın uzun süre dışarıya çıkmaması üzerine ev sahibi merak ederek kapıyı çaldı. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen Ulaş, kapıyı açmayınca ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla eve giren polis ekipleri şahsın hareketsiz yattığını gördü. Korona virüs salgını dolayısıyla özel koruyucu kıyafetlerle içeriye giren sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi.

Evde ölü olarak bulunan Ulaş'ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA