KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN KİŞİ, TARLASINDA ÖLÜ BULUNDU
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KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN KİŞİ, TARLASINDA ÖLÜ BULUNDU

KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN KİŞİ, TARLASINDA ÖLÜ BULUNDU ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Muzaffer Göktekin (65), sabah gittiği tarlasında ölü bulundu.

KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN KİŞİ, TARLASINDA ÖLÜ BULUNDU
20.06.2020 01:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:15


KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN KİŞİ, TARLASINDA ÖLÜ BULUNDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Muzaffer Göktekin (65), sabah gittiği tarlasında ölü bulundu.
Ereğli Dağlar Mahallesi Karkucak mevkiinde oturan Muzaffer Göktekin, sabah saatlerinde tarlasına gitmek için evinden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Muzaffer Göktekin'in ailesi, tarlaya giderek arama çalışması yaptı. Göktekin'in çocukları, gece saatlerinde babalarının cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından Göktekin'in cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp veya yara olmayan Muzaffer Göktekin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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