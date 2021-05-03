Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi 725. Sokak'taki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre kendisinden bir süre haber alınamayan Altan Eser'in (56) hayatından endişe eden ev sahibi, Eser'in tek başına yaşadığı müstakil evin kapısını açtı. Altan Eser'in yerde hareketsiz yattığını gören ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Maliyeden emekli olduğu öğrenilen Eser'in cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Belediye tabibinin yaptığı incelemede ölümün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mevla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:35:08. #1.15#

title