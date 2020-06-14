Kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
ÇANKIRI'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Sarıca (66), evinde ölü bulundu.
14.06.2020 01:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:43
ÇANKIRI'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Sarıca (66), evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan 2 çocuk sahibi Mehmet Sarıca'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Sarıca'yı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarıca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Sarıca'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA