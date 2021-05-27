Kendisinden haber alınamayan Eda, 13 saatin ardından bulundu
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Kendisinden haber alınamayan Eda, 13 saatin ardından bulundu

Kendisinden haber alınamayan Eda, 13 saatin ardından bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyip kendisinden bir daha haber alınamayan Eda Ç., ekipler tarafından yapılan aramalar sonucu 13 saatin ardından bulundu.

Denizli'de arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyip kendisinden bir daha haber alınamayan Eda Ç., ekipler tarafından yapılan aramalar sonucu 13 saatin ardından bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki Eda Ç. arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Ailesi bir süre sonra kendisinden haber alamayınca ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Eda Ç.'nin son görüldüğü yerde arama çalışması başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek yapılan araştırmalara iz takip köpekleride katıldı. Yapılan arama çalışmasının ardından 16 yaşındaki Eda Ç. bulundu. Tedbir amaçlı hastane götürülen Eda Ç. ardından ailesine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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