Kendisinden Haber Alınamayan Çocuk Uyurken Bulundu - Bolu

Bolu'da ailesinin kendisinden haber alamadığı çocuk evde uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Aytunç sokakta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan çift, kız çocukları 13 yaşındaki S.M.'yi evde yalnız bırakarak dışarı çıktı.

Çift geri döndüklerinde kilitlenmiş olan kapıyı açamadı. Uzun süre kapıyı açmaya çalışan ve zile basan aile, kapıyı açan olmayınca, çocuklarının hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri ola yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini de sevk etti.

İtfaiyenin merdivenli aracı ile 3'üncü kattaki eve pencereden giren polisler, 13 yaşındaki çocuğu yatağında uyurken buldu.

Sağlık ekiplerinin de muayene ettiği çocuğun herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, ailesi evde olmadığı için korkarak kapıyı kilitlediği, uyuyunca da zil sesini duymadığı öğrenildi.