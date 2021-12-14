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Kendisinden 42 yaş küçük o isimle görüntülendi

Kendisinden 42 yaş küçük o isimle görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta müzisyen Cahit Berkay (75), önceki gece Beyoğlu'nun ara sokaklarında alternatif müziğin sevilen ismi Ezgi Aktan (33) ile görüntülendi. İşte detaylar...

Bir anda karşısında muhabirleri görünce neye uğradığını şaşıran Berkay, "Arkadaşlar sizden rica ediyorum, yanlış bir haber yazmayın. Ezgi'nin eşi de burada. Aracını almaya gitti. Biz sadece sohbet ediyoruz" dedi.

Daha sonra Ezgi Aktan'ın eşi geldi. Üçlü, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Kendisinden 42 yaş küçük o isimle görüntülendi

Kendisinden 42 yaş küçük o isimle görüntülendi

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