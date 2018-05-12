Kendisinden 40 Yaş Büyük Kadınla Aldatılan Öfkeli Modacı Kocasının Suratını Doğradı

Londra'da yaşayan 31 yaşındaki moda tasarımcısı Charlotte Laudat, cep telefonunda 40 yaşındaki kocasının ilişki yaşadığı 70'li yaşlarındaki kadının çıplak fotoğraflarını görünce eşi Simon'un yüzüne maket bıçağı ile parçaladı.

"BU AKŞAM ÖLECEKSİN"

Charlotte, fotoğrafları görünce eline aldığı maket bıçağını ile kocasının üzerine yürüyüp "Bu akşam öleceksin" dedikten sonra sonra kocasını bıçaklamaya başladı. Korkan eş, altı metre yükselikteki pencereden atlayarak kurtulmayı başardı ama iki ayağını kırdı.

KOCASINA SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Mahkemeye tekerlekli sandalye ile gelen koca, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulağını, bir defa kendisine şarap şişeşi ile saldırdığını ve eşini gece kulüplerinde striptiz yapmak ve zengin, yaşlı adamlar ile birlikte olmak ile suçladı.

PİŞMAN DEĞİL

Mahkemenin hakkında tutuklama karar vermediği öfkeli kadın, mahkeme çıkışında gazetecilere "Ne ekersen onu biçersin" diyerek yaptıklarından pişman olmadığını söyledi.