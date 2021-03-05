Kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanda ölü bulundu
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Kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanda ölü bulundu

05.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:47
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanda ölü bulundu

ANKARA'da, işe gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden 3 gün haber alınamayan Mehmet Kısa (43), şehir dışındaki ormanlık alanda başından ve kasık bölgesinden silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ANKARA'da, işe gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden 3 gün haber alınamayan Mehmet Kısa (43), şehir dışındaki ormanlık alanda başından ve kasık bölgesinden silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Kılıçlarköyü Mahallesi, Bağlar mevkisindeki piknik alanına giden 3 kişi, ağaçların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin başının arkasına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucunda yaşamını yitiren kişinin 3 gün önce ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu inşaat işçisi Mehmet Kısa olduğu anlaşıldı. 

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kısa'nın 3 gün önce saat 08.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak işe gittiği, sonrasında da ailesinin kendisine ulaşamadığı belirtildi. 

Kısa'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanda ölü bulundu
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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