Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı
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Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilim sonrası uzun süre konuşulan Nihal Yalçın, haftalar sonra ilk kez ortaya çıktı. Yalçın'ın genç sevgilisi Berker Güven'den çarpıcı açıklamalar geldi...

Nihal Yalçın, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile Cihangir'de sarmaş dolaş görüntülendi.

Sokaktaki vatandaşların bakışlarına aldırış etmeyen öpüşüden ikiliden Berker Güven, "Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Biliyorsunuz Nihal'in basın danışmanlığını yapmaya başladım. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldı o yüzden mutluyuz" sözleriyle şaşırttı.

Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin

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