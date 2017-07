Kendisi yüzme bilmiyor ama on binlerin öğrenmesini sağlıyor



AYDIN - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kendisi yüzme bilmemesine rağmen düzenlenmesine vesile olduğu kurslarla on binlerce kişinin yüzme öğrenmesini sağlıyor.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları yoğun katılımla başladı. Sümerpark Şehit Akın Kurtoğlu Yüzme Havuzunda verilen kurslar yoğun talep nedeniyle 2 gurup olarak sabah ve öğleden sonraları yapılıyor. 6 -16 yaş aralığı çocuk ve gençler için düzenlenen yüzme kursları, öğrencilerin yaş guruplarına ve yüzme becerilerine göre eğitmenler tarafından gruplara ayrılarak yapılıyor. 20 Haziran - 20 Temmuz ile 25 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenen kurslara her etapta 125'er öğrenci katılıyor. Sabah evlerinden alınan öğrenciler kurs bitiminde yeniden evlerine bırakılıyor.

Yaz kurslarını sık sık ziyarete den Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, öğrencilerle ve ailelerle de sohbet ederek eksikleri olup-olmadığı yönünde bilgiler aldı. Kursların kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Alıcık, "Kurslarımıza katılımın ve ilginin çok olması beni çok mutlu ediyor. Nazilli Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin tüm spor aktivitelerinden yararlanmasını istiyoruz. Bir diğer amacımız, yüzme sporunu da yaygınlaştırmaktır. Bu yıl da düzenlediğimiz kurslarla yüzme bilmeyenlere yüzme öğretilecek, bilenler ise kendilerini daha da geliştirme imkanına kavuşacak. Belki de bu çocuklarımız arasından yeni şampiyonlar yetişecek. Biz çocuklarımızın yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri ve eğlenebilmeleri için imkan sağlıyoruz, anne ve babalarımızdan da çocuklarımızı spora yönlendirmelerini istiyoruz" dedi.

"Yüzme bilmiyorum"

Kendisinin yüzme bilmediğini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Bizler siyasetçiler olarak ayaklarımızın yere basmasını isteriz. Ayağımızın yere basmadığı hiçbir şey yapmayız. Yüzmeye de zaten bu güne kadar ihtiyacım olmadı. 3 çocuğum biliyor ama ben yüzme bilmiyorum. Nazilli'deki yoğun iş temposu nedeniyle zaman yokluğu ve işlerin fazlalığı nedeniyle yüzmeye hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Çocukluğumda ve gençliğimde de çalışmakla geçen bir hayat tarzım vardı. Bundan sonra da yüzme öğrenmeye ihtiyaç duymayacağıma inanıyorum. Benim en büyük zevkim yaylalarda tatil yapmak. Bunu da sık sık gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

"Geleceğimiz olan çocuklarımızın sporda da iyi yetişmelerini istiyorum"

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna işaret eden Alıcık, şöyle konuştu: "Çocuklarımızın uygunsuz yerlerde suya girerek zarar görmemelerini ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek geçirmelerini sağlamak için düzenlediğimiz kurslar sayesinde on binlerce çocuğumuz hem tatil yapıyor hem de öğreniyor. Onların profesyonel eğitmenleri eşliğinde spor yapmayı öğrenmeleri beni çok mutlu ediyor. Sertifikalı 5 beden eğitimi öğretmenimizin nezaretinde çocuklarımız yüzmenin her tülü tekniğini öğreniyor. Havuzlarımız ise tüm hijyen şartlara uygun ve sık sık ölçümleri yapılıyor. Çocuklarımız konrollü şekilde spor yaparak kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış oluyor. Yakınımızda sulama kanalları, dereler ve Büyük Menderes Nehri var. Çocuklarımız yüzmeyi oralarda değil belediyemizin desteğinde profesyonel ellerde eğitim görmekle daha farklı bir şekilde yetişmiş oluyor. Geleceğin sporcularını yetiştiren Nazilli Belediyesi, yaz okulları ile de sporcu yetiştirmeye devam ediyor"

Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür eden kursiyer öğrencilerine velileri, yaz tatiline gidemeyen aileler için de kursların yararlı olduğunu ifade ettiler. Çok sayıda veli ise kurslar sayesinde çocuklarının kısa sürede yüzme öğrendiğini ifade etti.