: Kendisi ve eşini yaralayan zanlıyı polise teslim eden kırtasiyeci yaşadıklarını anlattı

13.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:06

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde geçen ay evine girerek kendisi ve eşini tabancayla yaralayan kasklı ve maskeli komşusunu yakalayıp polise teslim eden Mustafa Başkaya, ailesini kurtarmanın gururunu yaşıyor.

Aşağı Mahalle'de yaşayan ve kırtasiyecilik yapan Başkaya, 16 Kasım'da sabah işe gitmek için kapıyı açtığında kar maskeli kişiyle karşılaştı.

Tabancayla ateş eden şüpheli ile Başkaya arasında evin içinde arbede yaşandı. Bu sırada tabancadan rastgele çıkan kurşunlar Mustafa Başkaya'yı dizinden, eşi Fatma Başkaya'yı karnından yaraladı.

Yaralı halde saldırganla boğuşmaya devam eden Başkaya, eşi tarafından kaskı ve maskesi çıkarılan kişinin iş yeri komşusu N.D. olduğunu gördü.

Başkaya, etkisiz hale getirdiği N.D'yi polise teslim etti.

Tedavi altına alınan çift taburcu edildi, zanlı N.D. ise tutuklandı.

Yaşadıklarını gazetecilerle paylaşan Başkaya, kırtasiyecilik yaptığını, sabah işe gitmek için kapıyı açtığında koridorda gizlenen maskeli kişiyle karşılaştığını söyledi.

Ellerinde eldiven ve silah bulunan kişinin "Gir lan içeriye" sözüyle irkildiğini belirten Başkaya, şunları anlattı:

"Bana, 'Ne kadar altın, ziynet, para varsa çıkar, dediklerimi yap yoksa hepinizi öldürürüm.' dedi. Bayağı korktuk, bağıramadım bile. O esnada eşim geldi, biz boğuşmaya başladık. Bir baba olarak eşim ve çocuklarımı kurtarmam gerekiyordu. Üzerine atladım, bileklerinden tuttum ve ardından boğuşmaya başladık. Rastgele ateş etti, dizimden yaralandım. Eşime de ateş etti.

Çocuğumu da vurmaya çalışırken ittirdim ve mermi duvara saplandı. Koridordan boğuşarak yatak odasına kadar gittik. Yatağın üzerinde kafasına silahı bastırarak etkisiz hale getirdim."

Ailesini kurtardığı için mutlu olduğunu dile getiren Başkaya, zanlının hak ettiği cezayı alacağına inandığını söyledi.

Olaydan iki gün önce çay ısmarlamış

Başkaya, şöyle devam etti:

"Mücadelemi verdim, gururluyum, çocuklarımı kurtardım. Bu şahsı da polise teslim ettim. Bence bu bir kahramanlıktır. Allah hepimizi böyle canilerden korusun. Bunları yaşadık, üzücü bir olay. Komşum olan kişi olaydan iki gün önce bana çay ısmarlamış ve bana işe saat kaçta geldiğimi sormuştu."

Fatma Başkaya da eşinin kendilerini kurtarmak için büyük mücadele verdiğini dile getirdi.

Boğuşma esnasında eşinin yaralandığını kaydeden Fatma Başkaya, "Kimsin?' diyerek bu şahsın başındaki kaskı çıkardım. Kafasında maske de vardı, onu da çıkardım. İş yeri komşumuz olduğunu görünce 'Ne yaptın sen?' diye sordum. Çeneme silah kabzesiyle vurdu ve ardından ateş etti. Karnımdan yaralanmıştım. Eşim onu yatak odasına kadar götürdü ve etkisiz hale getirdi. O gün eşim olmasa biz belki hayatımızı kaybedebilirdik." ifadelerini kullandı.

Bu arada, zanlı N.D'nin kasklı görüntüsü çevredeki kameralarca kaydedildi.

Görüntülerde sokakta yürüyen N.D'nin iş yerinin önünden geçerken başını öne eğdiği yer alıyor.

Kaynak: AA

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