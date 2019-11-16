Kendisi ve eşini yaralayan komşusunu polise teslim etti

16.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:56

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, evine girerek kendisi ve eşini tabancayla yaralayan maskeli komşusunu yakalayan kişi, zanlıyı polise teslim etti.

Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında ikamet eden Mustafa Başkaya sabah işe gitmek için kapıyı açtığı sırada kar maskeli bir kişi ile karşılaştı.

Tabancayla ateş eden şüpheli ile Başkaya arasında evin içinde arbede yaşandı. Bu sırada tabancadan rastgele çıkan kurşunlar Mustafa Başkaya'yı ayağından eşi Fatma Başkaya'yı ise karnından yaraladı.

Yaralı olmasına rağmen saldırganla boğuşmaya devam eden Başkaya, kar maskesini çıkardığı kişinin aralarında husumet bulunan iş yeri komşusu N.D. olduğunu gördü.

Fatma Başkaya, boğuşma sırasında balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Mustafa Başkaya ise üzerine basarak etkisiz hale getirdiği N.D'yi polise teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlının, bir süre önce eşinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu gerekçesiyle Başkaya çiftine saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlı N.D. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA