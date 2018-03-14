Kendisi ile Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddeden Eski Kız Arkadaşın Kafasını Keserek Öldürdü
Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan iş kadını Anna Ergieva, eski erkek arkadaşı ile ilişkiye girmeyi reddedince cani adam tarafından kafası kesilerek öldürüldü.
29 yaşındaki Anna Ergieva isimli Ukraynalı kadın, cinsel ilişkiye girmek istemeyince eski erkek arkadaşı tarafından kafası kesilerek öldürüldü.
CESEDİ AİLE BULDU
Genç kızın telefonlara cevap vermemesi üzerine anne ve babası kızlarının evine gitti. Aile, kızlarının kafasız cesedini evinde buldu.
KAFASINI BAHÇEYE GÖMMÜŞ
Daha sonra polisin yaptığı arama çalışmasında kızın kafası ve kıza ait takıların içinde bulunduğu çanta, evin yakınlarında gömülü bir şekilde buldu. Polis, ismi açıklanmayan erkek arkadaşı yakalamak için adamın evine gitti.
KENDİSİ İLE İLİŞKİYE GİRMEYİ REDDEDİNCE ÖLDÜRMÜŞ
Adam elindeki bıçak ile polise saldırıp bıçağını boğazına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polis tarafından yakalanan adam, kıskançlık krizine girdiğini ve eski kız arkadaşı kendisi ile ilişkiye girmeyi kabul etmediği için onu öldürdüğünü söyledi.
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Allah ıslah etsin bu tür insanlarıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Şeriat deyince yobaz olarak anlıyoruz kasıtlı öldüreni öldürücen arkadaş küçücük çocuğa tecavüz et cezaevine gir en baba 30 sene sonra çık yine insan içine karış yok böyle birşey caydırıcı tek ceza idamdır arkadaşlar avrupaya amerikaya ticaret endeksimiz olduğu içinde geri dönemiyoruz umarım ilerleyen zamanlarda geri gelir kalben istiyorum.Cevap Yaz 24 6 Yayından Kaldır
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ukrayna 1 adana 2 olaylı yerlerCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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Nedir bu kadinlarin cektikleri.Dunyanin her yeri ayni arkadaslar.Cinsel saldiriya ugrarlar, namus cinayetlerine kurban giderler,birilerini ret ettikleri icin oldurulurler.Toplumlar bilinclenmeli yoksa harabiz...Cevap Yaz 22 6 Yayından Kaldır
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bu kadınların çilesi nedir ya. bi erkek olarak kadına şiddeti anlayamıyorum. zaten fiziksel olarak üstünsün neyi ispatlıyosun. bu herifinde kafasını keseceksin adalet budur.Cevap Yaz 31 8 Yayından Kaldır