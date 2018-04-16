Kendisi ile Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddeden Karısını Tekmeleyerek Öldürdü
Tayland'da yaşayan İngiliz, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Taylandlı eşini tekmeleyerek öldürdü. Cesedi evin önünde bırakıp üzerine battaniye örterek uyumaya giden adam tutuklandı.
İngiliz koca, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Taylandlı karısını tekmeleyerek öldürdüğü iddiası ile tutuklandı.
CANİ KOCA KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ
51 yaşındaki Kevin Smitham, 29 yaşındaki eşi Kanda Smitham ve genç kadının ailesi, Tayland'daki Ubon Ratchathani'deki yeni yılı kutlamak için bir araya gelmişti. Pazar akşamı eşi ile beraber olmak isteyen adam ret cevabı alması üzerine kıskançlık krizine girdi. Öfkelenen adam, karısının kendini aldattığından şüphelenerek genç kadına saldırdı.
TEKMELEYEREK ÖLDÜRDÜ
Sarhoş adam eşini tekmeleleyerek öldürdü. Sabah saatlerinde cesedi fark eden komşuların polisi araması üzerine 51 yaşındaki adam tutuklandı.
Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, eşini öldüren adam daha sonra onun vücudunu bir battaniye ile örttü ve hiçbir şey olmamış gibi yatağa giderek uyudu. Genç kadının cesedi evlerinin önündeki verandada bulundu.
HER YERİ MORLUK İÇİNDEYDİ
Yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk olan kadının bulunduktan bir kaç saat önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çiftin Pattaya'da yaşadığı ve iki çocukları olduğu açıklandı.
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283 NOLU HADİS Eb Hüreyre radıyallahu anhden rivayet edildiğine göre Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lnet ederler. Buhr, Bedul-halk 7 Müslim, Nikh 122. Ayrıca bk. Eb Dvd, Nikh 40Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Evlilik sözleşmesi yapılırken bence cinsellik içinde madde koyulmalı.Belirli günler haric kadınların oflayıp puflaması heç iyi olmuyor.Bazen avans bile vermiyorlar.Biz erkekler nerden bilelim ilk yıllar daki gibi olacak sanarak evleniyoruz.Sonrası malum bayanlar erkenden emekli oluyor....Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırKIRANTA : evetYayından KaldırSANA ÇOK CİDDİ Bİ SORU SORCAM: mal mısın sen?3 3 Yayından Kaldır
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Pattaya denilen bir bölge var. Nimet gibi kardeşim, gidip tatmin olsaymışCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır