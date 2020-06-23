Kendisi gibi engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor
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Kendisi gibi engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor

Van'da yaşayan ve 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omiriliğinin zarar görmesi üzerine tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Onur Öksün (27), kendi imkanlarıyla açtığı atölyede, engellilerin araçlarının bakımını yapıp, tamir ediyor.

Kendisi gibi engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor
23.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:09

Van'da yaşayan ve 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omiriliğinin zarar görmesi üzerine tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Onur Öksün (27), kendi imkanlarıyla açtığı atölyede, engellilerin araçlarının bakımını yapıp, tamir ediyor. Çalışma sırasında engelliler maske takıp sosyal mesafe kuralına da uyuyor.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan bedensel engelli Onur Öksün, kendi imkanlarıyla bir süre önce engellilerin akülü, bisiklet ve basketbol sandalyelerini tamir edeceği atölye açtı. Engellilerin tekerlekli sandalyelerini tamir ettirmekte yaşadığı sorunlara son vermek için 'Engelli Araçları Bakım ve Onarım Atölyesi' projesini hazırlayan Öksün, İpekyolu ilçesinin Şerefiye Mahallesi'nde açtığı Engelliler Tamir Servisi'nde hizmet vermeye başladı. Tekerlekli sandalyelerini getiren engelliler, kendilerini büyük sıkıntıdan kurtaran iş yeri sahibi arkadaşlarına teşekkür etti. Engelliler, çalışma sırasında maske takıp, sosyal mesafe kuralına da uydu.

'HER İNSAN BİR ENGELLİ ADAYIDIR'İş yeri sahibi bedensel engelli Onur Öksün, her insanın bir engelli adayı olduğunu söyleyerek, "Ben de sağlamdım. 2011 yılında trafik kazası geçirdim. Şu an engelliyim. Bizi hor görmesinler. Her insan engelli adayıdır. Engelleri aşmak için destek olsunlar her zaman. İnsanlarımız bize farklı yaklaşıyorlar. Bizden uzaklaşıyorlar, kaçıyorlar. Pandemi nedeniyle iş yerimizdeki mesafeyi koruyoruz. Gelen arkadaşlarımızın sandalyelerini alıp, tamir ettikten sonra teslim ediyoruz. Yolda kalan arkadaşlarımız için de servisimiz de var. Aracımızı yollayarak alıp, tamir için buraya getiriyoruz" dedi.ENGELLERİ AŞACAĞIZTamir servisinde çalışan bedensel engelli Senar Gül ise gönüllü çalıştığını anlatarak, "Burada engellilerin tekerlekli sandalyelerinin tamir edileceği bir yer olmadığı için sıkıntı yaşanıyordu. Bu sıkıntıyı ben de yaşadım. Engelli bir arkadaşımız, tamir evi açarak bu sıkıntıya son verdi. Ben de burada gönüllü çalışarak destek veriyorum. 4 yaşındayken bir operasyon geçirdim, ameliyat oldum. Sonra güç kaybı yaşadım ve ayaklarımın üzerinde duramaz hale geldim. Engelleri aşacağız. Engel nedir? Bir basamak aşamamaktır. Arabaya binmemek de bir engel. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geleceğiz. Şu ana kadar 6 tekerlekli sandalye tamir için bize geldi. Daha önce evimin önünde bu işi yapıyordum. Tekerlekli sandalyeleri bozulan engelli arkadaşlarıma yardımcı oldum. Şimdi arkadaşımın açtığı bu iş yerinde gönüllü olarak çalışıyorum. Yetkililer bu konuda destek verirlerse daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.ARTIK ENGELLİLER SIKINTI YAŞAMAYACAKTekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Necat Sarıca da, böyle bir iş yerinin açılmasının engelli vatandaşlar açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Engelli arkadaşlarımız burada sanatın en güzelini yapıyorlar. Yapılan bu çalışmaya herkesin destek olmasını rica ediyoruz. Daha önce tekerlekli sandalyeleri bozulan engelli arkadaşlarımız nereye göndereceklerini bilmiyorlardı. Ama şu an yaşadığımız kentte açıldı. Artık arkadaşlarımız sıkıntı yaşamayacak. Van'a hayırlı uğurlu olsun. Biz de kendi çapımızda bu arkadaşlarımıza eşofman takımı hediye ettik. Bu konuda desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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