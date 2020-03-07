Kendirli: "Kadın, emek ve hayattır"

07.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:00

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadının emek ve hayat demek olduğunu belirtti.



AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, "Kadın emektir, kadın hayattır, kadın fedakarlıktır, kadın annedir. Kadın, kadim geçmişimizden aydınlık geleceğimize uzanan köprüdür. Mücadelesiyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınlarımız, güçlü ailenin ve güçlü milletin mimarlarıdır. İstiklal ve istikbal mücadelelerinde, en ön safta yer alan kadınlarımız, geleceğimize rehberlik edecek bir miras bırakmışlardır" dedi.



Kendirli, "Kadın ailenin temel direği, kültürel ve ahlaki değerlerin koruyucusu, nesilden nesile aktarıcısıdır. Kadın ve erkek olarak 'bir tek candan' iki canlı, yaradılış ve sorumluluk sahibi olmada eşit, fizyolojik ve duygusal anlamda farklı, toplumsal yaşayışta birbirini tamamlayan iki unsurdur.Kadınlarımızın, ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Ekonomik veriler gösteriyor ki, kadının istihdam ya da girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımı, ülkemizin dünya çapında ekonomik hedefleri vizyonu adına elzemdir. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlarımızın fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması partimizin temel hedef ve öncelikleri arasında yer almaktadır. AK Parti olarak, kadınlarımızın karar mekanizmalarında etkin yer alması konusunda, önemli bir seferberlik yürütüyoruz. Kadınlara yönelik sosyal ve siyasal alanda söylemi bir tarafa bırakarak, yaptığımız icraat ve attığımız adımlarla kadınlarımızı daha fazla sahiplendik. İktidarımız döneminde kadınlarımıza yönelik devrim niteliğinde Anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Aile içi şiddetin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin, cinayetlerin ülkemizin gündeminden tamamen çıkması birinci önceliğimiz olmuştur." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA