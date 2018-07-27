Kendir' Mağaralara Girdi

Gaziantep'te asırlardır kendir üreten ustalar, kaliteli kendir için üretimi mağaralarda yapıyor. Kendir geleneğini yaşatmaya çalışan ustalar, Sulu Mağara diye tabir edilen mağarada el yapımı tezgahlarda eski tekniklerle günde bir tondan fazla kendir üretip Türkiye'nin her yerine satıyorlar. Fabrikalardan temin ettikleri atık iplikleri Sulu Mağara'da işleyen ustalar, buradaki nemli ve rutubetli ortamın ipe farklı bir değer katmasıyla kaliteli kendir üretimi yapıyorlar. Asırlardır var olan bir mesleğin son demlerini yaşatan ustalar ve onlara yardım eden mesleğin son çırakları modern teknolojinin karşısında ayakta durma mücadelesi veriyor. Ahşaptan yapılan çıkrıklarda ve eski el yapımı tezgahlarda kendir ve kendirin bir çok çeşidini üreten ustalar, ürettikleri malları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kendir ustalığının babadan kalma bir miras olduğunu ve 25 yıldır bu işi yaptığını belirten Ramazan Taşçı, "Bu iş benim baba mesleğim. Babam yaklaşık 50 yıl bu işi yaptı ve bu işten emekli oldu. Yaklaşık 25 yılıdır da ben yapıyorum bu işi. Burada kendir ve ip imalatı yapıyoruz. Ürettiğimiz kendirler ve ipler çeşitli sektörlerde, fabrikalarda, sucuk ipleri olarak kullanılmakta ve ürettiğimiz ipleri Türkiye'nin 81 iline satmaktayız. Daha önce bu işi yapanların sayısı 500'leri bulurken şu an itibariyle bu işle uğraşanların sayısı 15'i geçmiyor" diye konuştu.

(İHA)