Kendini Yamaç'a siper eden Kemal vuruldu!

10.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:12

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde Azer, Bülent'i kullanarak Koçovalıları tuzağa çekti. Azer'i karşısında bulan Yamaç'ın elindeki silahı atarak ölüme yürüdüğü anlarda büyük bir sürpriz gerçekleşti. Kemal, Azer'in namlusunun ucunda bulunan Yamaç'ın önüne atlayıp onu kurtardı. Yamaç'ın kollarına düşen Kemal ekran başındakileri gözyaşlarına boğarken, Kemal'e ne olacağı merak konusu oldu.

ÇUKUR TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.86 izlenme oranı (rating), 22.79 izlenme payı (share), AB'de 9.04 izlenme oranı (rating), 21.05 izlenme payı (share), Total'de 10.85 izlenme oranı (rating), 24.63 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #KoçovalıBrothers etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 25 dakika dünyada ise 5 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

KOÇOVALILAR KEMAL'E KARŞILIK, AZER'E KARDEŞİNİ VERDİ!

Yamaç'ı Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde tuzağa düşen Koçovalı kardeşler, Vartolu'nun yardımıyla yeniden bir araya geldi. Çukurun kızlarını kurtarmak için Aliço'nun dediği adrese giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Çukur'un kızlarını bulan kardeşler, kızları kurtardı fakat Kemal, Azer'e yakalandı. Kardeşi Kadir'e karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ile Koçovalıların karşılaşmasında nefesler tutuldu. Kemal-Kadir değiş tokuşunda gerilim yükselse de Koçovalılar Kemal'i, Azer ise kardeşi Kadir'i geri aldı.

Kaynak: Bültenler