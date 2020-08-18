"Kendini yakmamış Kemal Sunal filmini oynamış"
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"Kendini yakmamış Kemal Sunal filmini oynamış"

Uludağ Bakacak'ta 4 metrekare olarak kiraladığı çay ocağı alanını 2 katına çıkartan, işyeri açma ruhsatı almadığı ve vergi kaydı olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen çaycının Valilik önünde kendisini yakma girişiminin senaryo olduğu ortaya çıktı.

18.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:40

Uludağ Bakacak'ta 4 metrekare olarak kiraladığı çay ocağı alanını 2 katına çıkartan, işyeri açma ruhsatı almadığı ve vergi kaydı olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen çaycının Valilik önünde kendisini yakma girişiminin senaryo olduğu ortaya çıktı. Fikret Güven kendisine sosyal medyada tepki gösterenlere, "Ben hiç kendimi yakarmıyım. Şaban filmini oynadık" diye cevap verdi.

Uludağ Bakacak mevkiinde dürbün ve çay işletmeciliği yapan, kamuoyunda Bakacak Çaycı'sı olarak bilinen, son olarak Bursa Valiliği önünde kendini yakma girişiminde bulunan Fikret Güven'in, yasa ve yönetmelikleri hiçe sayıp, nasıl vergi kaçırdığı raporlarla ortaya konuldu.

Uludağ Bakacak Seyir Terası'nın da bulunduğu alanda çağ ocağı ve dürbün işletmeciliğiyle ilgili süreç 14 Mayıs 2014 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan 'Bakacak Manzara ve Seyir Yeri Dürbünü İşletmecilik Sözleşmesi' ile başladı. Sözleşme ile 3 yıllığına alanı ihaleyle alan Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 19.09.2014 tarihli uygun görüşü ile işletme hakkını 3'üncü kişilere devretme kararı aldı. Bunun ardından 13.07.2015 tarihinde yapılan söz konusu işletme ihalesini Fikret Güven aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi arasında 18.07.2018'de yeniden bir sözleşme imzalanırken, 'Bakacak Manzara Seyir yeri Dürbün ve Seyyar Çay Ocağı İşletmeciliği' 5+5 olmak üzere 10 yıllığına yeniden Büyükşehir Belediyesi'ne ihale edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin 4 metrekare seyyar çay ocağı ve 2 adet dürbün işletmeciliği işi için 3 yıllığına çıktığı ihaleyi yeniden Fikret Güven aldı.

RUHSAT YOK, VERGİ YOK

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Bölge Müdürlüğü, 20.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, sözleşme gereği Fikret Güven'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatını kurumlarına sunması gerektiğini, aksi halde sözleşmenin feshedilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine 09.07.2020 tahinde yapılan zabıta denetiminde işletmenin vergi levhası ve işyeri açma ruhsatının olmadığı ve sözleşmede 4 metrekare olarak belirtilen alanın 8 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi Fikret Güven'in bir mağduriyet yaşamaması için 22.07.2020'de bir yazı göndererek, 4 metrekarelik seyyar çay ocağının, 8 metrekare ebatında bir büfeye dönüştürüldüğü, depo olarak tahsis edilen alana yaşam konteyneri konularak işgale yol açtığı bu aykırılıkları sonlandırıp, vergi levhası ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alması için 10 gün süre verdi. Eksikliklerini gidermek yerine sosyal medya üzerinden çektiği videolarla başta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu kurumlarına asılsız suçlamalarda bulunmayı tercih eden Güven'e verilen sürenin dolmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan denetimde ise hiçbir eksikliğin giderilmediği tespit edildi. 09.08.2020 tarihinde Başkanlık oluru ile sözleşmeye aykırılıklar yüzünden sözleşmesi feshedilen Fikret Güven'e 13.08.2020 tarihinde tebligat gönderilerek, 15 gün içerisinde alanı boşaltması istendi ancak Fikret Güven söz konusu tebligatı teslim almadı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından eksiklerin giderilmesi için kendisine verilen süreyi sosyal medya üzerinden şov yapmakla geçiren, 'ekmek teknesinin elinden alındığını' öne sürerek mazlumu oynayarak, kamuoyunu yanlış yönlendiren Fikret Güven'in vergi ödemeden işletmecilik yaptığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda da vurgulandı. DKMP 2. Bölge Müdürlüğü, söz konusu yerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığını Büyükşehir Belediyesi'ne, vergi kaydının olmadığını da Vergi Dairesi'ne yazarak bu konuda işlem başlatılmasını istedi. DKMP 2. Bölge Müdürlüğü, ayrıca sosyal medya üzerinden kurum ve kurum görevlilerine yönelik gerçek dışı suçlamaları nedeniyle Fikret Güven hakkında kamu davası açtıklarını da raporda belirtti.

İŞTE GERÇEK YÜZÜ

Kural ve yasa tanımazlığını, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda 'mazlumu oynayarak' gizlemeye çalışan Fikret Güven, kendini yakma girişiminin ardından yaptığı bir paylaşımda gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Bir takipçisinin "Hacı abi beni çok yanılttın. Bir Müslüman kendini göz göre göre yakar mı haklıyken haksız oldun yazık o sakalına bıyığına" şeklindeki yorumuna, "Ben yakar mıyım kendimi Şaban filmini oynadık" diye cevap veren Fikret Güven, aslında tüm hareketlerinin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olduğunu da itiraf etmiş oldu.

Valilik önünde polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Fikret Güven, denetimli serbestlik ile serbest kalmıştı

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Bakacak Bölgesi'nde turistlere ve günübirlik ziyaretçilere kaliteli, hijyenik, ruhsatlı hizmeti çok makul fiyatlarla vermeye hazırlandığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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