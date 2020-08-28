Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı
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Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, Erzincan'da bir mesire alanında mısır tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yakmıştı. Bir aydır yoğun bakımda tedavi gören mısırcı, hayatını kaybetti.

Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı
28.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:41

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Ekşisu mesire alanında meydana gelen tartışma sonucunda üzerine benzin dökerek kendini yakan Yavuz Polat, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİNİRLENİP KENDİNİ YAKMIŞTI

Erzincan Belediyesi'ne ait mesire alanının önünde mısır satmak isteyen Yavuz Polat'ın tezgahının belediye yetkililerinin verdiği talimat üzerine güvenlik görevlileri tarafından kaldırılmak istenilmesinin ardından tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı bir anda sinirlenip üzerine benzin döküp kendini yakmıştı.

Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı

BİR AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz Polat, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı Trabzon'a sevk edildi. Trabzon'da yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Yavuz Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan seyyar satıcı Polat'ın Erzincan'dan Trabzon'a nakleden ambulansın yolda mazotu bitince 40 dakika hasta yolda kalmıştı.

Polat'ın cenaze namazı bugün 15.00'da Terzibaba Camisinde kılınacak ve ardından defnedilecek.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
ERHAN: En kötü şey yanık , pansuman zamanı o sargı bezlerin sökülmesi etin derinin yerinden çıkıp bağırmaları vs gözünüzü seveyim isteyerek bilerek kendinize zarar vermeyin
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FIRTINA: SEBEP OLANLARA KINA GÖNDERİCEM ADRESLERİNİ VERSİNLER ALLAH TAN KORKUN ALLAH TAN
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MAĞDUR VATANDAŞ: NE YAPMIŞ ADAM EKMEĞİNİN PEŞİNDEN KOŞMUŞ. FARKLI YOLLARA MI BAŞVURSAYDI. GERÇEKTEN YAZIK OLMUŞ.
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