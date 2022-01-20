Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz

MUĞLA'da, boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıtaya kızıp, benzin döküp kendisini ateşe verdikten sonra tedavi gördüğü hastanede ölen Süleyman Ekici'nin (63) oğlu Nuri Ekici, "Bu arazi, Osman Tuğcu'dan kiralanmıştır. Arazinin tapu senedi var. Ayrıca vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz. Bu yaşananları aklım almıyor" dedi.

Olay, 17 Ocak'ta Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Emecikli Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması için uyardı. Olay günü yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta, Ekici'yi bir kez daha uyarıp çuvalları kaldırmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı bidondaki benzini üzerine dökerek, kendini çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, koşarken, bir kişi üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü.