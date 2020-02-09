Kendini yakan adamın eşi: "Psikolojik sorunları vardı"

09.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:36

Hatay'da kendini yakan Adem Yarıcı'nın boşandığı eşi Bahar Yarıcı, eski kocasının daha önce de bu tür intihar girişimlerinde bulunduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ifade etti.

Şiddetli geçimsizlikten dolayı eşinden boşandığını belirten Bahar Yarıcı, "Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim ancak gidemedim" dedi.

Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı, "Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

İki çocuğuyla ortada kalan Bahar Yarıcı, devlet yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

(Adem Karagöz - Gökhan Aklan/İHA)

Kaynak: İHA