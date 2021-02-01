Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti
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Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti

01.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:45
Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti

MALATYA'da, ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girip valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyleye İbrahim Y., polisler tarafından ikna edildi.

MALATYA'da, ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girip valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyleye İbrahim Y., polisler tarafından ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki Malatya Valiliği önünde meydana geldi. Aile içi sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Y., pet şişeye doldurduğu benzini üzerine dökerek, kendini yakacağını söyledi. İbrahim Y.'yi görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alıp, İbrahim Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Onlarca kişinin meraklı gözlerle izlediği intihar teşebbüsü, polis ekiplerinin İbrahim Y.'yi ikna etmesiyle sona erdi.


Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti
Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti
Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti
Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti
Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti
Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti
Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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