Kendini vuran küçük kızın babası adliyeye sevk edildi
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Kendini vuran küçük kızın babası adliyeye sevk edildi

Kendini vuran küçük kızın babası adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynarken kendini vurarak öldüğü ileri sürülen 8 yaşındaki kızın gözaltına alınan babası adliyeye sevk edildi.

Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynarken kendini vurarak öldüğü ileri sürülen 8 yaşındaki kızın gözaltına alınan babası adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, olay, 20 Nisan Salı günü saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesindeki 2 katlı evin en üst katında meydana geldi. Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken bulan Refika Güçlü komşularından yardım istedi. Komşuları, küçük kızı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan küçük kızın, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Ambulansla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Medine, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Yapılan araştırma sonucu Medine'nin, babası Emrah Güçlü'ye ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada kazara kendisini vurduğu belirlendi. Polis, baba Emrah Güçlü'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şehir dışında çalıştığı belirlenen Güçlü, kente geldiğinde gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Güçlü'nün, ifadesinde, ruhsatsız tabancayı nereden temin ettiğini söylemediği, "İl dışındaydım. Çocuk silahla oynarken kendini vurmuş. Keşke tabancayı evde bırakmasaydım" dediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan Güçlü, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Bu sırada gazetecilere tepki gösteren Güçlü'nün yakınlarından biri, "Çekme, kırarım kameranı. Gel iç çamaşırımı göstereyim de onu çek" dedi.

Emrah Güçlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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