Kendini Vuran Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da kendini vuran 24 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 6 gün önce saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin ikinci katında ikamet eden Aykut Çelik (24), girdiği bunalım sonucu kendini tabancayla kafasından vurdu. Ağır yaralanan Aykut Çelik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aykut Çelik yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA