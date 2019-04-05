Kendini Vuran Genç Ağır Yaralandı

Kendini Vuran Genç Ağır Yaralandı

Samsun'da kendini vuran 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kendini Vuran Genç Ağır Yaralandı

Samsun'da kendini vuran 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin ikinci katında ikamet eden Aykut Ç.(24), girdiği bunalım sonucu kendini tabancayla kafasından vurdu. Ağır yaralanan Aykut Ç. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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