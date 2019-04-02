Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Kışlası'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van nüfusuna kayıtlı Mazlum İ. (22), vatani görevini yaparken nöbet yerinde kendisini silahla çenesinin altından vurdu. Ağır yaralanan asker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asker, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA