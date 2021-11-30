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Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren şahıs annesini ve kendini diri diri yakmaktan son anda yapılan müdahale ile kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren şahıs annesini ve kendini diri diri yakmaktan son anda yapılan müdahale ile kurtarıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ortakent mahallesi Müskebi caddesinde, anne ve babasıyla yaşayan 30 yaşındaki Sadettin Keleş babasını bir bahane ile dışarı gönderdikten sonra mutfak tüpünü açarak intihar etmek istedi. Tüpü açtıktan sonra annesini mutfağa zorla götüren Keleş odanın gazla dolmasını bekledi. Oğlunu engellemeye çalışan annesi Hanife Keleş bir türlü oğlunu durduramadı. Çakmağı yakmasıyla birlikte bir anda mutfakta ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mutfak perdeleri ve bazı malzemeler yanmaya başladı. Patlamayı duyan ve içerden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları güvenlik güçlerine ve itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerinen gelen güvenlik güçleri kapıyı zorlayarak içeri girmek istedi. Bir andan alev topuna dönen mutfağın camını kırarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden güvenlik güçleri anne Keleş'i ve oğlunu dışarı çıkarmayı başardı. Anne Keleş olaydan yara almadan kurtulurken evi yakmaya çalışan oğlu Keleş'te hafif yanıklar oluştu. 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan, psikolojik sorunları olan Sadettin Keleş'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evin yanma anı annenin çığlık sesleri ve güvenlik güçlerinin müdahalesi ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı

Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı

Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı

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