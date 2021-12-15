Kendini tuvalete kitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayara çaldı - Haberler
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Kendini tuvalete kitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayara çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kendini tuvalete kitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayara çaldı Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kitleyerek çalışanlarının gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayara çalarak kayıplara karıştı.

BİLECİK (İHA) - - Kendini tuvalete kitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayara çaldı

BİLECİK - Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kitleyerek çalışanlarının gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayara çalarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiler göre; Bilecik Belediyesi ek binasında saat 16: 30'da giril bir şahıs kendisini tuvalete kitledi. Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesinin takarak tuvaletten çıktı. Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkarak kayıplara karıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntüleri alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.

Kendini tuvalete kitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayara çaldı

Kendini tuvalete kitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayara çaldı

Kendini tuvalete kitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayara çaldı

Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı

Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Osman Çelikal - Son Dakika Haberleri

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