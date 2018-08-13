Kendini Timsah Zanneden Köpek Sosyal Medyayı Salladı

Galler'de bir hayvansever köpekleriyle beraber ormanda kamp yapmaya gitti. Suya köpeklerini sokan hayvanseverin telefon kamerasına enterasan bir görüntü yansıdı. Galler Wales Woodland'da çekilen görüntüler izleyenlerde tebessüm bıraktırdı.

KENDİNİ KÖPEK ZANNETTİ

Wales Woodland'da biriken suya giren köpek kendini timsah zannedip suyun üzerinden hareketsiz bir şekilde uzun bir süre bekledi.