- Kendini sterilize etmeye çalışırken kafasını ateşe verdi
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- Kendini sterilize etmeye çalışırken kafasını ateşe verdi

- Kendini sterilize etmeye çalışırken kafasını ateşe verdi Mısır'da bir berberde, kafasını sterilize etmek isteyen müşteri ilk önce kafasına dezenfektan sıktı daha sonra kafasını ateşe verdi.

06.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:21

- Kendini sterilize etmeye çalışırken kafasını ateşe verdi

KAHİRE - Mısır'da bir berberde, kafasını sterilize etmek isteyen müşteri ilk önce kafasına dezenfektan sıktı daha sonra kafasını ateşe verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de berber dükkanına gelen bir müşterinin sterilizasyon işlemi kontrolden çıktı. Kafasını sterilize etmek isteyen müşteri kafasını ateşe verdi. Şubat ayında meydana geldiği öğrenilen olayda kafasına dezenfekten sıkan müşteri daha sonra, kafasına dezenfekten sıktığını unutarak kafasına çakmak tuttu. Adı açıklanmayan müşterinin kafası kısa sürede alev topuna döndü. Müşterinin yanı başında bir diğer müşteri ile ilgilenen berber de, durumu kısa sürede fark ederek müşteriye müdahale etti. Ani hareketi ile takdir toplayan berber, bir faciayı engelledi. Müşterinin, bakterilerin yok olması için çakmağı kafasına bilerek tuttuğu ifade edildi.

Müşterinin yaşadığı panik ve korku berber dükkanının kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler, Arap medyasında kısa sürede en çok izlenenler arasında yer aldı.

- Kendini sterilize etmeye çalışırken kafasını ateşe verdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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