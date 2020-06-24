Kendini sevdirmek için her gün saatlerce metronun önünde yatıyor
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Kendini sevdirmek için her gün saatlerce metronun önünde yatıyor

Kendini sevdirmek için her gün saatlerce metronun önünde yatıyor Bursa'da metro istasyonunun önüne yatan köpek, kendini sevdirmek için saatlerce bekliyor.

24.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:17

Kendini sevdirmek için her gün saatlerce metronun önünde yatıyor

BURSA - Bursa'da metro istasyonunun önüne yatan köpek, kendini sevdirmek için saatlerce bekliyor.

Ertuğrul metro istasyonunun girişine yatan sokak köpeği, burada saatlerce bekliyor. Metrodan çıkan vatandaşlar karşılarında köpeği buluyor. Bazı vatandaşlar köpeği severek geçerken, bazıları ise nereden geçeceğini bilemiyor. Köpek kendisini sevenlere hiç sesini çıkartmadan bekliyor. Sevimli köpek, kendini sevdirmek için çeşitli şirinlikler yapmaktan geri kalmıyor. Bölgenin maskotu olan köpek metroya binenler tarafından çok seviliyor. Her gün köpeği severek metroya binip inen vatandaşlar "Köpek her gün burada yatıp kendini sevdiriyor. Biz de onu sevip metroya binip iniyoruz. Buranın maskotu olmuş durumda. Köpeği bilen normal karşılıyor. Bilmeyen ise biraz korkuyor" dedi.

Kendini sevdirmek için her gün saatlerce metronun önünde yatıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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