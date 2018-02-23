Kendini Savunurken Romanları Aşağılayan Yeliz Yeşilmen'e Tepki Yağıyor
Telefonla bağlandığı programda hakkında çıkan iddialara yanıt verirken "Ne bir çingeneliğim ne bir görgüsüzlüğüm" ifadelerini kullanan Yeliz Yeşilmen'e Roman vatandaşlarından tepki geldi.
Sunucu Yeliz Yeşilmen, "Benim arabam 600 bin değil, 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?" sorusuna; "Şu kadar, bu kadar diye ne bir çingeneliğim, ne de bir görgüsüzlüğüm var Allah'a şükür" cevabını verince Romanların tepkisini çekti.
CANLI YAYINA BAĞLANDI
Seda Sayan'ın programına telefonla bağlanan Yeliz Yeşilmen, hakkında çıkan magazin haberleriyle ilgili soruları cevapladı ve "Benim arabam 600 bin değil 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?" sorusuna da; "Benim arabam şu kadar, bu kadar diye ne bir Çingeneliğim ne bir görgüsüzlüğüm var Allah'a çok şükür" cevabını verdi.
"YELİZ YEŞİLMEN'İN BU İFADESİNİ KINIYORUM"
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu bu açıklama üzerine, "Yeşilmen'in Romanlara yönelik itham içeren ifadeler kullanmasını kınıyorum" dedi.
"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"
Purçu, Roman vatandaşların da bu ifadelerden çok rahatsız olduğunu belirterek, hem Yeliz Yeşilmen'e hem de kanala tepki yağdığını iletti. Purçu şunları söyledi: "Toplumda ayrımcılığı körükleyen, önyargıları pekiştiren, Roman toplumunu görgüsüzlükle özdeşleştirme gafletinde bulunan Yeşilmen'in bu ifadeleri programda telefonda sarf etmesinin ardından çok sayıda Roman vatandaşımız hem TV kanalına hem tarafıma eleştirilerini, kınama mesajlarını iletti. Ne yazık ki toplumumuzda 'Çingen hesabı yapmak, Çingene pazarlığı, Çingene parası gibi' ifadelerle bir topluluğa yönelik küçük düşürücü, yaftalayıcı, önyargı içeren tanımlamalar kullanılmaya devam etmekte, üstelik bu ifadeleri kullananlar ayrımcılık yapmadığını düşünebilmektedir. Toplumda bilinirliği yüksek, tanınmış kişilerin ayrımcı ifadeleri TV aracılığıyla yaygınlaştırıp önyargıları pekiştirmesinin önüne geçilmesi gereklidir. Bu çerçevede, Yeliz Yeşilmen'i Roman vatandaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum."
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benim yazim cikmamais...yalaka yesilmenCevap Yaz Yayından Kaldır
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Abartmanin geregi yok Turkiyede herkez kullanir cingene kelimesini arti Fransada yasiyorum 17 senedir fransizlar bile cingene kelimesini bizden daha fazla kullaniyorlar cingene demek kotu anlama gelmez roman kardeslerime sllm iciniz rahat olsun her sey cingenelikle duzelecekse bende cingeneyim??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Cingeneler kadar hirsiz acuze insan görmedim, almanyada yasiyorum, tüm romanya sirp ve bulgar cingenerli akin akin almanyaya geldiler. . Hirsizlik carsi pazar diz boyu, namus yok. . yesil onlardan daha mi iyi bilmiyorum ama bildigim, cingenelerden illah dedimCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırAYNİ BENZİYOR SİBELCANA: cookkk haklisin ama o cingeneler baska cingeneler..onlar gercekten hirsiz ac son derece soyguncu ve son derece görgüsüz..onlar AB ülkesi cingeneleri...onlarin ülkeleri cok kücük ve gercekten sanirsin o ülkede saklaniyorlar...ama bizim cingenelerimiz cok farkli..onlar türkiye kökenli...baska ülkenin cingenelerine hic benzemezler....o yüzden bence de dikkat etmek gerekir..dünyanin heryerinde söyliyebilrisiniz belki ama Türkiye cingeneleri cok farkli...Yayından Kaldır
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Kendileri birbirlerine ağza alınmayacak sözler küfürler ederler.dışarıdan bir söz duyunca birden sütten çıkmış gibi saldırıya geçerler.Kardeşim çingenesiniz varmı bunun ötesi.Önce imajınızı düzeltin sonra başkalarını eleştirin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır