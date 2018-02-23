Kendini Savunurken Romanları Aşağılayan Yeliz Yeşilmen'e Tepki Yağıyor

Sunucu Yeliz Yeşilmen, "Benim arabam 600 bin değil, 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?" sorusuna; "Şu kadar, bu kadar diye ne bir çingeneliğim, ne de bir görgüsüzlüğüm var Allah'a şükür" cevabını verince Romanların tepkisini çekti.

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Seda Sayan'ın programına telefonla bağlanan Yeliz Yeşilmen, hakkında çıkan magazin haberleriyle ilgili soruları cevapladı ve "Benim arabam 600 bin değil 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?" sorusuna da; "Benim arabam şu kadar, bu kadar diye ne bir Çingeneliğim ne bir görgüsüzlüğüm var Allah'a çok şükür" cevabını verdi.

"YELİZ YEŞİLMEN'İN BU İFADESİNİ KINIYORUM"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu bu açıklama üzerine, "Yeşilmen'in Romanlara yönelik itham içeren ifadeler kullanmasını kınıyorum" dedi.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Purçu, Roman vatandaşların da bu ifadelerden çok rahatsız olduğunu belirterek, hem Yeliz Yeşilmen'e hem de kanala tepki yağdığını iletti. Purçu şunları söyledi: "Toplumda ayrımcılığı körükleyen, önyargıları pekiştiren, Roman toplumunu görgüsüzlükle özdeşleştirme gafletinde bulunan Yeşilmen'in bu ifadeleri programda telefonda sarf etmesinin ardından çok sayıda Roman vatandaşımız hem TV kanalına hem tarafıma eleştirilerini, kınama mesajlarını iletti. Ne yazık ki toplumumuzda 'Çingen hesabı yapmak, Çingene pazarlığı, Çingene parası gibi' ifadelerle bir topluluğa yönelik küçük düşürücü, yaftalayıcı, önyargı içeren tanımlamalar kullanılmaya devam etmekte, üstelik bu ifadeleri kullananlar ayrımcılık yapmadığını düşünebilmektedir. Toplumda bilinirliği yüksek, tanınmış kişilerin ayrımcı ifadeleri TV aracılığıyla yaygınlaştırıp önyargıları pekiştirmesinin önüne geçilmesi gereklidir. Bu çerçevede, Yeliz Yeşilmen'i Roman vatandaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum."