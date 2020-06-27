Kendini savcı olarak tanıtıp Sakaryalı çifti 270 bin lira dolandırdı
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Kendini savcı olarak tanıtıp Sakaryalı çifti 270 bin lira dolandırdı

Kendini savcı olarak tanıtıp Sakaryalı çifti 270 bin lira dolandırdı Hırsızlık şebekesinin peşine düşen jandarma ekipleri parayı aileye teslim etti Sakarya'da film sahnelerini aratmayacak dolandırıcılık olayı Kendini polis ve savcı olarak tanıtarak Sakarya'da yaşayan İ.Ü. ile N.Ü.

27.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:51

Kendini savcı olarak tanıtıp Sakaryalı çifti 270 bin lira dolandırdı

Hırsızlık şebekesinin peşine düşen jandarma ekipleri parayı aileye teslim etti

Sakarya'da film sahnelerini aratmayacak dolandırıcılık olayı

SAKARYA - Kendini polis ve savcı olarak tanıtarak Sakarya'da yaşayan İ.Ü. ile N.Ü. çiftini 270 bin TL dolandıran ve daha öncesinde bu şekilde dolandırıcılık olayından hakkında 5 adet işlem yapıldığı öğrenilen şahıs yakalandı. Dolandırıcılık şebekesinin direktifleri doğrultusunda olayı yaptığını iddia eden şüpheliden alınan para aileye teslim edildi.

Serdivan ilçesi Meşeli Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ü. ve N.Ü. çifti şüpheli veya şüphelilerce telefonla arandı. Kendilerine polis ve savcı süsü veren şahıslar, telefonu açan N.Ü.'ye eşi ve kendi adına kayıtlı 10 adet telefon numarası bulunduğunu ve bu numaralar ile dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek, evlerinde bulunan para üzerinde inceleme yapılmak üzere teslim alacaklarını ifade ederek telefonu kapattılar. Daha sonrasında eşi N.Ü.'ye arayanların dolandırıcı olabileceğini söyleyen İ.Ü., jandarma karakoluna giderek durumu anlattı ve telefonda dolandırıcıları tekrar aradı. Kendisinin jandarma karakolunda olduğunu belirten İ.Ü.'ye Serdivan İlçe Emniyetine gelmesi gerektiğini söyleyen şüpheliler tekrar telefonu kapattı. Bu esnada daha önceden evin adresini alan başka bir çete üyesi, ticari araçla evin bulunduğu yere doğru giderken telefonla N.Ü.'yü tekrar arayarak, eşi İ.Ü.'nün karakolda gözaltında olduğunu ve parayı vermemesi durumunda eşinin tutuklanıp hapse gireceğini belirterek paraya almaya geldiklerini belirtti.

Ekipler kamera görüntülerinden bin 600 aracı tek tek inceledi

Eve gelerek kendisini savcı olarak tanıtan kişiye 270 bin TL parayı kendi elleriyle veren N.Ü., eve gelen eşine durumu anlatınca dolandırıcılık olayı gün yüzüne çıktı. Durumun tekrar jandarmaya bildirilmesi üzerine JASAT ekiplerince onlarca güvenlik kamerası, KGYS ile PTS kayıtları incelemeye alındı. Yaklaşık bin 600 araç üzerinde çalışma yapan ekiplerce mahalleye giriş yapan ticari taksinin plakasından taksi şoförüne ulaştı. Şoförün ifadesine başvuran ekipler, şahsın 3 ay öncesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce aynı şekildeki dolandırıcılık olayına karışan ve tutuklandıktan sonra serbest kalan S.Y. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Çapraz sorgu şebekeyi ele verdi

Yapılan araştırmalarda S.Y.'nin cezaevinden çıktığı, bu şekilde dolandırıcılık olayından hakkında 5 adet adli işlem yapıldığı öğrenilerek adresi tespit edildi. Şahıs, adresine yapılan operasyonda yakalandı. S.Y., yapılan çapraz sorgulamalar sonucu daha önceden bildiği Şanlıurfa Akçakale merkezli dolandırıcılık şebekesinin direktifleri doğrultusunda olayı yaptığını, paranın kendisinde bulunduğunu ve teslim edeceğini beyan ederek ikrar da bulundu. Kardeşinin evine sakladığı 240 bin TL'yi jandarmaya teslim eden şahıs gözaltına alınırken eksik olan 30 bin TL ile ise borçlarını ödediğini beyan etti. Diğer şebeke üyelerinin kimlik ve adres tespitine yönelik çalışma başlatılırken, teslim alınan para sahiplerine teslim edildi.

Kendini savcı olarak tanıtıp Sakaryalı çifti 270 bin lira dolandırdı

Kaynak: İHA

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