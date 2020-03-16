Kendini sağlıkçı olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 9 gözaltı
Sakarya'da kendini sağlıkçı olarak tanıtan 9 dolandırıcı polis ekiplerince gözaltına alındı.
16.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:43
Sakarya'da kendini sağlıkçı olarak tanıtan 9 dolandırıcı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası kendini sağlıkçı olarak tanıtan 6'sı erkek 3'ü bayan toplam 9 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA